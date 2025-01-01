Сервисный центр Apple в Москве

Часто задаваемые вопросы

Вы предоставляете какие-то документы, подтверждающие ремонт? Мы работаем с максимальной ответственностью и всегда оформляем документы о приеме устройства, его возврате и гарантии.

Если я знаю, что сломалось, зачем проводить диагностику? Опыт показывает, что даже при уверенности клиента в типе неисправности это верно лишь наполовину. Зачастую, помимо основной проблемы, имеются и скрытые дефекты, которые нужно выявить и устранить.

Вы даете гарантию на ремонт? Конечно, мы предоставляем гарантию как на выполненный ремонт, так и на используемые запчасти Эппл. Срок гарантии зависит от характера поломки и детали и варьируется от 30 дней до 2 лет.

Как я узнаю, что мой ремонт завершен? Как только устройство будет готово, вас уведомит менеджер или автоматическая система оповещений. В случае недоступности на ваш номер придет смс-уведомление о готовности.

Есть услуга срочного ремонта? Наши специалисты всегда стремятся выполнить ремонт максимально оперативно, однако из-за загруженности и очередности не всегда удается сделать это в тот же день. Для срочных случаев предусмотрена услуга приоритетного ремонта, при которой устройству апл присваивается особый статус.

Какие запчасти вы устанавливаете? Мы используем только высококачественные, проверенные запчасти, которые проходят строгий контроль качества перед установкой.

Возможен ли курьерский забор и доставка? Да, у нас есть собственная курьерская служба, которая может забрать и доставить вашу технику в удобное время и место. Просто сообщите об этом специалисту по телефону.

Как к вам добраться? Текущие данные с адресом размещены на странице "Контакты". Также вы получите адрес вместе с номером вашей записи в смс после разговора с оператором. Не забудьте записаться на диагностику, позвонив заранее.

Какой у вас режим работы? Наш call-центр работает ежедневно с 08:00 до 20:00, а сервисный центр — с 09:00 до 20:00.

Можем починить и отремонтировать Замена стекла камеры, замена антенны, замена дисплея, ремонт кнопки home, заднего стекла и т.Д.