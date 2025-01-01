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Сервисный центр Apple в Москве

Скидка 20%
только сегодня для Вас!
Диагностика
бесплатно даже при отказе
Быстро
ремонт за 60 минут
Гарантия
до 3 лет
Оперативная и профессиональная помощь по ремонту и обслуживанию техники Apple с выездом мастера на дом
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Ремонт техники Apple

Мы ремонтируем

Ремонт iphone
iPhone Apple
Ремонт macbook
MacBook Apple
Ремонт ipad
iPad Apple
Ремонт iMac
Ремонт iMac
Ремонт watch
Ремонт watch
Ремонт airpods
Ремонт airpods
Ремонт mac
Ремонт mac
Ремонт studio display
Ремонт studio display
Ремонт vision pro
Ремонт vision pro

Простые этапы работ наших сервисных центров

01
Обращаетесь в сервис
Позвоните нам или отправьте заявку. Оператор свяжется с вами и проконсультирует по вопросам стоимости, сроков и условий.
02
Выезжает специалист
В оговоренное время приезжает сервисный специалист и доставляет устройство в сервисный центр на диагностику неисправности.
03
Расчет стоимости и ремонт
Далее, после определения неисправности, мастер проводит расчет стоимости, и устраняет поломку.
04
Готовая техника и гарантия
Сотрудник службы доставки привозит отремонтированную технику и длительную гарантию сроком до 3 лет.
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Почему клиенты выбирают центральный сервисный центр Apple?

Бесплатная доставка
Заберем и привезем ваше устройство. Выезд в течение 30 минут.
Бесплатная диагностика
Проверим устройство за 15 мин, выясним причину поломки перед ремонтом - бесплатно.
Гарантия на ремонт
На все запчасти и услуги мы предоставляем гарантию до 2-х лет.
Срочный ремонт
Большинство поломок устройств Эппл ремонтируется в течение часа, в день обращения.

Часто задаваемые вопросы

Вы предоставляете какие-то документы, подтверждающие ремонт?
Мы работаем с максимальной ответственностью и всегда оформляем документы о приеме устройства, его возврате и гарантии.
Если я знаю, что сломалось, зачем проводить диагностику?
Опыт показывает, что даже при уверенности клиента в типе неисправности это верно лишь наполовину. Зачастую, помимо основной проблемы, имеются и скрытые дефекты, которые нужно выявить и устранить.
Вы даете гарантию на ремонт?
Конечно, мы предоставляем гарантию как на выполненный ремонт, так и на используемые запчасти Эппл. Срок гарантии зависит от характера поломки и детали и варьируется от 30 дней до 2 лет.
Как я узнаю, что мой ремонт завершен?
Как только устройство будет готово, вас уведомит менеджер или автоматическая система оповещений. В случае недоступности на ваш номер придет смс-уведомление о готовности.
Есть услуга срочного ремонта?
Наши специалисты всегда стремятся выполнить ремонт максимально оперативно, однако из-за загруженности и очередности не всегда удается сделать это в тот же день. Для срочных случаев предусмотрена услуга приоритетного ремонта, при которой устройству апл присваивается особый статус.
Какие запчасти вы устанавливаете?
Мы используем только высококачественные, проверенные запчасти, которые проходят строгий контроль качества перед установкой.
Возможен ли курьерский забор и доставка?
Да, у нас есть собственная курьерская служба, которая может забрать и доставить вашу технику в удобное время и место. Просто сообщите об этом специалисту по телефону.
Как к вам добраться?
Текущие данные с адресом размещены на странице "Контакты". Также вы получите адрес вместе с номером вашей записи в смс после разговора с оператором. Не забудьте записаться на диагностику, позвонив заранее.
Какой у вас режим работы?
Наш call-центр работает ежедневно с 08:00 до 20:00, а сервисный центр — с 09:00 до 20:00.
Можем починить и отремонтировать
Замена стекла камеры, замена антенны, замена дисплея, ремонт кнопки home, заднего стекла и т.Д.
Сколько стоит ремонт?
Стоимость ремонта варьируется в зависимости от типа устройства и модели. Окончательную цену можно узнать только после диагностики.

Профессиональный сервисный центр Apple в Москве

Наша мастерская предлагает высококачественные услуги по ремонту техники. Специалисты центра обладают многолетним опытом и используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долговечность и надежность выполненных работ. Обратившись в наш сервис, клиенты могут быть уверены в профессиональном подходе и оперативном решении любых проблем.

Ремонт техники выполняется с использованием современного оборудования и передовых технологий. Это позволяет устранять неисправности любой сложности, начиная от замены экрана и заканчивая восстановлением работы материнской платы. Сервисный центр Apple в Москве – это надежный партнер для всех, кто ценит качество и скорость.

Преимущества сервисного центра Apple

Мы выделяемся среди конкурентов благодаря ряду преимуществ:

  • Официальная гарантия на все виды работ и используемые запчасти.
  • Квалифицированные мастера, прошедшие сертификацию у производителя.
  • Быстрая диагностика, позволяющая точно определить причину неисправности.

Клиенты могут быть уверены, что ремонт техники будет выполнен в кратчайшие сроки без потери качества. Сервисный центр Apple в Москве работает для удобства клиентов, предлагая гибкий график и возможность записи на удобное время.

Наши услуги

Мы предоставляем полный спектр услуг, включая:

  • Ремонт техники любой сложности – от смартфонов до ноутбуков.
  • Замену поврежденных компонентов, таких как дисплеи, аккумуляторы, камеры и другие.
  • Восстановление данных после программных сбоев или физических повреждений.

Каждый клиент получает индивидуальный подход и подробную консультацию по вопросам ремонта.

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